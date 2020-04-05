2020-04-05T11:01:37+03:00
Происшествия

Бывшего главу «Метростроя» вернули в сизо

Метростроитель, попавшийся на растратах, просил оставить его дома с женой и детьми
Анна ПОСЛЯНОВА
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Метростроевца взяли под стражу и отправили в сизо №3 до 6 июня.Метростроевца взяли под стражу и отправили в сизо №3 до 6 июня.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Бывшего главу «Метростроя» Николая Александровна «вытащили» из-под домашнего ареста и отправили в изолятор. К такому решению Фемида пришла, рассматривая уже третье в отношении него уголовное дело по растрате.

– Александров обеспечил подписание договоров цессии с компанией «Циклон КЗС» на заведомо невыгодных для «Метростроя» условиях, согласно которым совокупный долг компании «Метропаркинг» в размере 729 643 546 рублей 96 копеек переходит «Циклону КЗС» с заранее определенной Александровым ценой уступки 70 процентов, – сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. – «Метрострой» потерял право требования долга и имущества «Метропаркинга», в том числе спортивного клуба. Разницу в 30 процентов Александров и иные неустановленные лица намеревались присвоить себе.

Ранее Александрова уже обвинили в двух эпизодах растраты. Первый касается фиктивного договора на поставку сырья (нерудных материалов) под видом госконтрактов, заключенного с компанией «БТР». Ущерб составил минимум 178 миллионов рублей.

Второй вмененный Александрову эпизод касается поставки кабелей для Фрунзенской линии метро на более чем 153 миллиона рублей. Договор был фиктивным, кабель так и не поставили, деньги обналичили.

За эти два эпизода Александрова арестовали, но вскоре отправили под домашний арест, который он проводил прилежно, находясь дома с супругой и пятью детьми. Но на сей раз решение суда было иным: метростроевца взяли под стражу и отправили в сизо №3 до 6 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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