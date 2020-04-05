Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 5 апреля 2020 года составило 4 человека

5 Апр 2020 2020-04-05T16:22:28+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 5 апреля 2020 года

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Пандемия новой инфекции пока что не утихает во всем мире. Однако есть и положительные тенденции. Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 5 апреля 2020 года составило еще четыре человека. Все они выписались из Боткинской больнице и отправились на самоизоляцию домой.

- Накануне в Санкт-Петербурге выздоровели еще четыре человека от коронавируса. Общее количество выздоровевших в городе с начала пандемии составило 32 человека, - сообщили в комитете здравоохранения.

Так, на данный момент в Северной столице зарегистрировано 191 подтвержденных случаев заражения кронавирусом. Сейчас в больнице имени Боткина находится 115 человека - 109 петербуржцев и 6 жителей Ленинградской области. Также зарегистрировано три смерти, одна из них произошла 4 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU