Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 5 апреля 2020 года составило 4 человека
Пандемия новой инфекции пока что не утихает во всем мире. Однако есть и положительные тенденции. Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 5 апреля 2020 года составило еще четыре человека. Все они выписались из Боткинской больнице и отправились на самоизоляцию домой.
- Накануне в Санкт-Петербурге выздоровели еще четыре человека от коронавируса. Общее количество выздоровевших в городе с начала пандемии составило 32 человека, - сообщили в комитете здравоохранения.
Так, на данный момент в Северной столице зарегистрировано 191 подтвержденных случаев заражения кронавирусом. Сейчас в больнице имени Боткина находится 115 человека - 109 петербуржцев и 6 жителей Ленинградской области. Также зарегистрировано три смерти, одна из них произошла 4 апреля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»