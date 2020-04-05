2020-04-05T16:22:28+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 5 апреля 2020 года составило 4 человека

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 5 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Общее число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге 5 апреля 2020 года - 32 человекаОбщее число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге 5 апреля 2020 года - 32 человекаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Пандемия новой инфекции пока что не утихает во всем мире. Однако есть и положительные тенденции. Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 5 апреля 2020 года составило еще четыре человека. Все они выписались из Боткинской больнице и отправились на самоизоляцию домой.

- Накануне в Санкт-Петербурге выздоровели еще четыре человека от коронавируса. Общее количество выздоровевших в городе с начала пандемии составило 32 человека, - сообщили в комитете здравоохранения.

Так, на данный момент в Северной столице зарегистрировано 191 подтвержденных случаев заражения кронавирусом. Сейчас в больнице имени Боткина находится 115 человека - 109 петербуржцев и 6 жителей Ленинградской области. Также зарегистрировано три смерти, одна из них произошла 4 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Сплин» записал музыкальное письмо Гарри Поттеру
Под Ленсоветовским тушат склад с деревянными поддонами
Цветочный киоск в Мурино атакует вооруженный любитель роз
В Архангельске табак, очки и автозапчасти стали предметами первой необходимости
Из-за солнечной погоды Петербург самоизолировался на троечку
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 5 апреля 2020 года составило 4 человека
В квартире на Беговой нашли мертвого пенсионера с пистолетом и запиской
В Карелии выписали первую пациентку с положительным тестом на коронавирус
Студента из Петербурга похитили из-за 300 тысяч рублей
В Мурино трое силой отобрали у курьера еду
Историка Соколова этапируют из Москвы в петербургские «Кресты» для суда
В Ленобласти подтвердили еще 10 случаев коронавируса
Колейность перекроет съезд на развязке кольцевой с Дачным проспектом
Бывшего главу «Метростроя» вернули в сизо
Крошик показал, как нужно держать себя в форме на время самоизоляции
Обитателей Ленинградского зоопарка не оставят без еды на время закрытия из-за коронавируса
Индекс самоизоляции в Петербурге снизился к вечеру субботы 4 апреля
Больше 12 тысяч школьников в Петербурге не могут учиться дистанционно из-за отсутствия интернета и гаджетов
Подозреваемый в употреблении наркотиков отвесил хук полицейскому в Петербурге
3,5 млрд рублей перечислили Петербургу для помощи больным с коронавирусом
Приостановлено движение «Ласточек» дальнего следования из Петербурга
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 4 апреля 2020 года составило 4 человека
Мошенники списали больше 1 млн рублей со счетов петербургских пенсионеров за сутки
Вестибюль станции метро «Технологический институт-1» закрывают на реконструкцию
Массовое заражение коронавирусом выявили в Александровской больнице
Мать обнаружила тело таинственно умершей 14-летней дочери в Ленобласти
На Невском проспекте выстрелили в мужчину
Фура пробила ограждение на КАД у съезда на Пулковское шоссе
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 4 апреля 2020 года составило 6 человек