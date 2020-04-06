В Исаакиевском соборе продлили «карантин» до 30 апреля

6 Апр 2020 2020-04-06T14:25:02+03:00

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Исаакиевский собор продлил срок «карантина» до 30 апреля. До конца месяца попасть в музей-памятник, в том числе на службы, будет нельзя. Ранее в Исаакиевском соборе приостановили запуск посетителей на нерабочей неделе – до 5 апреля. А вместе с продлением «карантина» учреждение эту меру тоже продлило.

– В период с 06.04.2020 по 30.04.2020 допуск физических лиц на музейные объекты Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» приостановлен, все мероприятия отменены, – отмечается на официальном сайте Исаакиевского собора.

Напомним, что в Петербурге до 30 апреля продлили ограничительные меры для борьбы с коронавирусом. В том числе закрыты парки и сады, рестораны, библиотеки, музеи и театры, а также запрещены массовые мероприятия в храмах. Сами священники продолжают свою работу, в том числе и проводят богослужения.

ИСТОЧНИК KP.RU