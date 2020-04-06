2020-04-06T19:20:07+03:00
Общество

Стрельба по жителю Мурино, пытавшемуся сбежать в Петербург, оказалась фейком

Генпрокуратура РФ разоблачила новые лживые сведения в соцсетях, касающиеся коронавируса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Генпрокуратура РФ разоблачила некоторые фейки о коронавирусе в Петербурге.Генпрокуратура РФ разоблачила некоторые фейки о коронавирусе в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Генпрокуратура РФ отчиталась по разоблачениям очередных фейков, касающихся коронавируса. Оказалось, в Петербурге в соцсетях немало граждан, любящих посеять панику в нелегкое время пандемии. Наиболее явной ложью стало сообщение в одной из групп жителей Мурино во «Вконтакте» про то, что правоохранительные органы открывают огонь по тем, кто пытается уехать в Петербург или города Ленобласти.

- Все закрыто. Всюду военные и Росгвардия. Сегодня перебежками и ползком кое-как из Мурино выбрался. Был ранен в ногу, - саркастично ответил один из пользователей соцсети на вопрос, какая обстановка в Мурино по коронавирусу.

Конечно, это абсолютная неправда. Для этого сотрудники прокуратуры связались с полицией, Росгвардией и командованием Западного военного округа из Петербурга.

- Известно, что фильтрационные и ограничительные меры силами данных органов на въезде и выезде в Мурино не применяются, огнестрельное оружие в целях пресечения возможного противоправного поведения граждан не используется, - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Фейком оказалась и новость от неизвестных авторов статьи «Методы борьбы с коронавирусом в институте ФСБ в Санкт-Петербурге», в которой утверждалось, что 70% курсантов заразились коронавирусом. Теперь блокировкой публикаций с ложью займутся в Роскомнадзоре.

Ранее в Петербурге возбудили первое в России уголовное дело из-за фейка о коронавирусе. Также напомним, что «Комсомолка» подробно ответила на все вопросы по теме передвижения по Ленобласти в период самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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