2020-04-07T01:21:19+03:00
Спорт

Дзюба, играя за «Зенит», вышел в суперфинал киберспортивного чемпионата России

Нападающий сине-бело-голубых уверенно набирал очки с каждым клубом РПЛ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Артем Дзюба вышел в суперфинал, играя за "Зенит" в киберспортивной доигровке РПЛ.Артем Дзюба вышел в суперфинал, играя за "Зенит" в киберспортивной доигровке РПЛ.Фото: Александр ГЛУЗ
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Артем Дзюба с успехом вышел в суперфинал киберспортивной доигровки Российской премьер-лиги. Напомним, «Самую быструю лигу» организовали на время самоизоляции по коронавирусу, пока российские клубы ушли на каникулы. Полем битвы стала видеоигра PES 2020. Каждая команда из РПЛ выделила по одному футболисту, чтобы посостязаться в виртуальном пространстве и развеселить скучающих болельщиков.

От «Зенита» за геймпад взялся как раз Артем Дзюба. На протяжении многих матчей Артем уверенно побеждал всех соперников и лишь один раз оступился, сыграв вничью с Александром Агеевым из «Краснодара». В виртуальной РПЛ два отдельных зачета: первый – доигровка незавершенного чемпионата, а второй – отдельная таблица по восьми матчам. Среди обладателей двух первых мест зачета и пройдет суперфинал.

- Соперник Артема по битве за абсолютное чемпионство определится 7 апреля. Последнюю игру против «Ахмата» он выиграл со счетом 3:0, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Трансляции всех матчей и будущего суперфинала публикуют в официальных группах сине-бело-голубых в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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