2020-03-28T00:43:17+03:00
Спорт

Дзюба будет защищать честь «Зенита» на киберспортивном турнире РПЛ

Футболисты команд Российской Премьер-лиги посоревнуются в футбольном симуляторе PES 2020
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Дзюба выступит за "Зенит" в киберспортивном чемпионате России.Дзюба выступит за "Зенит" в киберспортивном чемпионате России.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Зенит» точно доиграет текущий сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) до конца, но, пока что, лишь в киберспортивном варианте. Команда официально примет участие в виртуальном розыгрыше турнира в рамках видеоигры PES 2020. Честь клуба будет отстаивать Артем Дзюба. В первой игре ему противостоит Яка Бийол, полузащитник ЦСКА. Напомним, именно с армейским клубом зенитовцы не сыграли из-за коронавируса.

- Начиная с 28 марта футболисты клубов РПЛ сыграют друг против друга в футбольном симуляторе eFootball PES 2020. В «Самой быстрой лиге» будет два зачета: первый — доигровка текущего чемпионата, второй – отдельная таблица по восьми матчам. Среди обладателей двух первых мест киберспортивного зачета пройдет суперфинал, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Матч «Зенита» против ЦСКА пройдет в виртуальном пространстве уже в эту субботу 28 марта в 21:00. Ссылка на прямую трансляцию появится в официальных сообществах сине-бело-голубых в соцсетях.

Добавим, что игроки «Зенита» по-прежнему изолированы в своих домах. Тренировки команды начнутся не раньше последних дней марта. Ориентировочно пауза в розыгрыше чемпионата России продлится до 10 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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