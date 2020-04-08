2020-04-08T21:46:50+03:00
Происшествия

Обрушение входа Копорской крепости в Ленобласти обернулось уголовным делом

Следователей возмутило, что в крепости, находящейся в аварийном состоянии, проводились экскурсии
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Возбуждено уголовное дело после обрушения входа в Копорской крепости. Фото: lenobl.sledcom.ruВозбуждено уголовное дело после обрушения входа в Копорской крепости. Фото: lenobl.sledcom.ru
Изменить размер текста:

Следственные органы СК РФ по Ленобласти возбудили уголовное дело после обрушения входа в Копорской крепости. Происшествие случилось в ночь с 5 на 6 марта. Тогда никто не пострадал, но следователей интересовало совсем другое. Проверка органов показала, что состояние объекта культурного наследия признано в 2015 году неудовлетворительным, а в 2019-м и вовсе аварийным. Несмотря на это, в крепости XVI века постоянно проводились экскурсии для многих посетителей.

Старинная крепость всегда привлекала внимание многих жителей и гостей города и области. Оказывается, в ней было опасно находиться. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Старинная крепость всегда привлекала внимание многих жителей и гостей города и области. Оказывается, в ней было опасно находиться.Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

- Таким образом, при проведении экскурсий оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Обрушение части кирпичной и каменной кладок арочного проема повлекло разрушение козырька и частичный завал входа в Приворотный комплекс крепости, - установили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Некоторые участки крепости обнесли забором, но в аварийном объекте все равно нельзя было проводить экскурсии. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Некоторые участки крепости обнесли забором, но в аварийном объекте все равно нельзя было проводить экскурсии.Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

По уголовному делу уже осмотрели место происшествия. Следователи получили правоустанавливающие документы и продолжают работать. В худшем случае виновникам грозит до двух лет лишения свободы.Напомним, что с 2018 года крепость периодически реставрировали волонтеры, а на территории древнего объекта занимались раскопками археологи.

СПРАВКА

Крепость Копорье – один из выдающихся памятников древнерусского каменного военно-оборонительного зодчества начала XVI века, сохранившихся на территории Ленинградской области в первозданном виде. Крепость построена в первой трети XVI века, при этом в состав ее стен вошли некоторые участки кладок крепости 1297 года (часть южной и почти вся юго-западная стена). Возникновение крепости уходит корнями далеко вглубь истории России и связано с периодами рождения славянского государства.

Известно, что на территории крепости находились дом коменданта, деревянный дворец Меншикова, хозяйственные постройки, Спасо-Преображенский собор. Когда в середине XVIII века крепость перестала быть оборонительным сооружением, вокруг собора образовалось кладбище. Крепость многослойна: с 2018 года археологи работают со слоями XVIII, XVII и XVI веков. Найдено очень много фрагментов печей, которыми отапливались помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обсерватор в пансионате «Заря», куда ссылают нарушителей карантина, ищет новых сотрудников
Ежедневный выпуск защитных масок в Петербурге вырос до 200 тысяч штук
Петербург выделил 500 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты
Обрушение входа Копорской крепости в Ленобласти обернулось уголовным делом
Число автобусов на ряде маршрутов увеличат с 9 апреля в Петербурге
Зоозащитники Ленобласти хотят выкупить юную львицу, замученную прежними хозяевами
Александр Беглов отчитался Владимиру Путину о готовности Петербурга в борьбе с коронавирусом
Не выдержал разлуки с любимой: в Петербурге оштрафовали еще 25 нарушителей карантина
Пожилой рыбак выпал из лодки и утонул рядом с дамбой Кронштадта
Из-за коронавируса из Петербурга отменили «Ласточки» в Бологое и Сортавалу
Комздрав не подтвердил смерть от коронавируса четвертого пациента в Петербурге
Губернатор Петербурга подписал закон о штрафах для нарушителей самоизоляции