Обрушение входа Копорской крепости в Ленобласти обернулось уголовным делом

8 Апр 2020 2020-04-08T21:46:50+03:00

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Следственные органы СК РФ по Ленобласти возбудили уголовное дело после обрушения входа в Копорской крепости. Происшествие случилось в ночь с 5 на 6 марта. Тогда никто не пострадал, но следователей интересовало совсем другое. Проверка органов показала, что состояние объекта культурного наследия признано в 2015 году неудовлетворительным, а в 2019-м и вовсе аварийным. Несмотря на это, в крепости XVI века постоянно проводились экскурсии для многих посетителей.

Старинная крепость всегда привлекала внимание многих жителей и гостей города и области. Оказывается, в ней было опасно находиться.Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

- Таким образом, при проведении экскурсий оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Обрушение части кирпичной и каменной кладок арочного проема повлекло разрушение козырька и частичный завал входа в Приворотный комплекс крепости, - установили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Некоторые участки крепости обнесли забором, но в аварийном объекте все равно нельзя было проводить экскурсии.Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

По уголовному делу уже осмотрели место происшествия. Следователи получили правоустанавливающие документы и продолжают работать. В худшем случае виновникам грозит до двух лет лишения свободы.Напомним, что с 2018 года крепость периодически реставрировали волонтеры, а на территории древнего объекта занимались раскопками археологи.

СПРАВКА

Крепость Копорье – один из выдающихся памятников древнерусского каменного военно-оборонительного зодчества начала XVI века, сохранившихся на территории Ленинградской области в первозданном виде. Крепость построена в первой трети XVI века, при этом в состав ее стен вошли некоторые участки кладок крепости 1297 года (часть южной и почти вся юго-западная стена). Возникновение крепости уходит корнями далеко вглубь истории России и связано с периодами рождения славянского государства.

Известно, что на территории крепости находились дом коменданта, деревянный дворец Меншикова, хозяйственные постройки, Спасо-Преображенский собор. Когда в середине XVIII века крепость перестала быть оборонительным сооружением, вокруг собора образовалось кладбище. Крепость многослойна: с 2018 года археологи работают со слоями XVIII, XVII и XVI веков. Найдено очень много фрагментов печей, которыми отапливались помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU