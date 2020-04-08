Обсерватор в пансионате «Заря», куда ссылают нарушителей карантина, ищет новых сотрудников

8 Апр 2020 2020-04-08T23:21:16+03:00

В пансионат "Заря", где находится обсерватор по коронавирусу, требуются медсестры и санитарки. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В обсерваторе в пансионате «Заря», куда принудительно отправляют нарушителей карантина по коронавирусу, ищут новых сотрудников. Центр занятости предлагает вакансии медсестер и санитарок для всех желающих и готов помочь городу в нелегкое время пандемии. Но есть определенные требования.

- Чтобы претендовать на вакансии, соискатель должен быть гражданином России, иметь сертификаты о прививках и флюорографию. Дополнительно для вакансии на должность медсестры необходим диплом о среднем профессиональном образовании и действующий сертификат по направлению деятельности «сестринское дело». Для должности санитарки требуется среднее общее образование и справка об отсутствии судимости, - рассказывают в комитете по труду и занятости населения Петербурга.

Зарплата, к слову, не называется, но перечислены другие достоинства благородной работы: трехразовое питание, выдача средств индивидуальной защиты, а также размещение в номерах с отдельным санузлом, телевизором, интернетом. Обращаться необходимо на сайт центра занятости.

Напомним, в конце марта из обсерватора сбежал 32-летний пациент. Из-за этого на мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU