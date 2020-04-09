Шнуров пожертвовал 15 тысяч защитных масок военно-медицинской академии в Петербурге

9 Апр 2020 2020-04-09T00:24:28+03:00

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Известный музыкант и новоиспеченный политик Сергей Шнуров подарил военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге 15 тысяч медицинских масок и примерно тысячу респираторов. Об этом он сообщил лично в своем официальном Instagram. Шнуров отметил, что сейчас важно помогать всем врачам, которые ежедневно борются с коронавирусом.

- Пишут, что пик пандемии придется на следующие две недели. Всем, у кого есть хоть немного свободных средств, рекомендую помочь нашим врачам. В конечном счете, мы помогаем себе. P.S. Если кого-то не устраивает, как я трачу свое время и деньги, то не утруждайте себя сообщать мне об этом, можете тратить свои, - обратился музыкант к подписчикам.

Фанаты Шнурова одобрили его благородство, а бывший нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кержаков придумал хештег #язашнурова в поддержку начинающего политика.

Напомним, в Петербурге ежедневно выпускают больше 200 тысяч медицинских масок. Для этого многие предприятия специально переориентировались.

Свой благородный поступок Шнуров подтвердил в соцсетях. Фото: instagram.com/shnurovs

ИСТОЧНИК KP.RU