2020-03-19T19:21:14+03:00
Политика

Сергей Шнуров будет участвовать в довыборах в ЗакС Петербурга

«Партия Роста» проведет ряд обязательных процедур по выдвижению канидата
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Лидер "Ленинграда" действительно собирается бороться за место в ЗакСе Петербурга.Лидер "Ленинграда" действительно собирается бороться за место в ЗакСе Петербурга.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сергей Шнуров действительно собирается участвовать в дополнительных выборах в Законодательное Собрание Петербурга. 19 марта эту информацию официально подтвердили в «Партии Роста», в которой и состоит эпатажный музыкант. Однако есть нюанс. Шнуров пока не подавал документы в ЗакС, о чем многие СМИ твердили днем ранее, поскольку сначала нужно соблюсти ряд формальных процедур.

- В ближайшее время региональное отделение «Партии Роста» в Санкт-Петербурге проведет общее собрание, а также ряд обязательных процедур по выдвижению кандидата на дополнительных выборах. После чего Сергей Шнуров получит статус кандидата в депутаты ЗакС Петербурга, - сообщили в пресс-службе партии.

Напомним, довыборы назначены на 7 июня 2020 года. Решение лидера группы «Ленинград» уйти в политику наделало немало шума в медиа. Сам же Шнуров заверил, что «с ним будет веселее», однако отметил «кривую дорожку», по которой он собирается идти.

Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста».

ИСТОЧНИК KP.RU

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