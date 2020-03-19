Сергей Шнуров будет участвовать в довыборах в ЗакС Петербурга
Сергей Шнуров действительно собирается участвовать в дополнительных выборах в Законодательное Собрание Петербурга. 19 марта эту информацию официально подтвердили в «Партии Роста», в которой и состоит эпатажный музыкант. Однако есть нюанс. Шнуров пока не подавал документы в ЗакС, о чем многие СМИ твердили днем ранее, поскольку сначала нужно соблюсти ряд формальных процедур.
- В ближайшее время региональное отделение «Партии Роста» в Санкт-Петербурге проведет общее собрание, а также ряд обязательных процедур по выдвижению кандидата на дополнительных выборах. После чего Сергей Шнуров получит статус кандидата в депутаты ЗакС Петербурга, - сообщили в пресс-службе партии.
Напомним, довыборы назначены на 7 июня 2020 года. Решение лидера группы «Ленинград» уйти в политику наделало немало шума в медиа. Сам же Шнуров заверил, что «с ним будет веселее», однако отметил «кривую дорожку», по которой он собирается идти.
Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста».
ИСТОЧНИК KP.RU