Сергей Шнуров будет участвовать в довыборах в ЗакС Петербурга

19 Март 2020 2020-03-19T19:21:14+03:00

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Сергей Шнуров действительно собирается участвовать в дополнительных выборах в Законодательное Собрание Петербурга. 19 марта эту информацию официально подтвердили в «Партии Роста», в которой и состоит эпатажный музыкант. Однако есть нюанс. Шнуров пока не подавал документы в ЗакС, о чем многие СМИ твердили днем ранее, поскольку сначала нужно соблюсти ряд формальных процедур.

- В ближайшее время региональное отделение «Партии Роста» в Санкт-Петербурге проведет общее собрание, а также ряд обязательных процедур по выдвижению кандидата на дополнительных выборах. После чего Сергей Шнуров получит статус кандидата в депутаты ЗакС Петербурга, - сообщили в пресс-службе партии.

Напомним, довыборы назначены на 7 июня 2020 года. Решение лидера группы «Ленинград» уйти в политику наделало немало шума в медиа. Сам же Шнуров заверил, что «с ним будет веселее», однако отметил «кривую дорожку», по которой он собирается идти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/762023" frameborder="0"></iframe> Сергей Шнуров вступил в «Партию Роста».

ИСТОЧНИК KP.RU