2020-04-09T19:52:20+03:00
Общество

18 иномарок подарили детским врачам Петербурга

Доктора смогут оперативно приезжать на вызовы к юным пациентам в нелегкое время пандемии коронавируса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Педиатрам из Санкт-Петербурга вручили 18 автомобилей.Педиатрам из Санкт-Петербурга вручили 18 автомобилей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Один из городских автомобильных заводов решил порадовать врачей Санкт-Петербурга новенькими иномарками. Сразу 18 машин передали педиатрам Северной столицы. Эти автомобили будут крайне полезны. Доктора смогут добираться до маленьких пациентов гораздо быстрее, забыв про общественный транспорт в нелегкое время пандемии коронавируса.

- Сегодня многие компании, которые сами оказались в непростой ситуации, стремятся оказать городу посильную помощь. Петербургский бизнес помогает и планшетами для школьников, и продуктовыми наборами, и перечисляет деньги на закупку оборудования для медучреждений и средств защиты для врачей. Спасибо за это! Вместе справимся! – отмечают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге.

Ранее «Комсомолка» подробно написала, как работают больницы и поликлиники в Петербурге во время режима самоизоляции. Попасть к врачу сможет не каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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