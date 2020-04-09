Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года: Петербуржцы массово выходят на улицу днем

9 Апр 2020 2020-04-09T21:56:16+03:00

В Петербурге снова низкие показатели индекса самоизоляции на 9 апреля 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 9 апреля 2020 года показал, что петербуржцы все еще не любят сидеть дома. Особенно четко это видно по данным за дневное время. Сервис «Яндекса» показал, что горожане повторили антирекорд 8 апреля, когда уровень самоизоляции опустился до значения в 2,8 балла из 5 возможных.

- Резкое понижения уровня самоизоляции началось с 10 часов утра. На протяжении с 12:00 по 15:00 значения опустились до 2,8 балла. Это значит, что на улице много людей. К вечеру показатель самоизоляции постепенно рос. По данным на 20:00, индекс составляет 3,6 балла, - гласит статистика «Яндекса».

Напомним, ранее в Петербурге оштрафовали на 15 тысяч рублей отца, гулявшего с 6-летним сыном на детской площадке. По словам расстроенного мужчины, эти деньги – половина его семейного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU