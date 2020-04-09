Мокрый снег заглянет в Санкт-Петербург в пятницу 10 апреля

9 Апр 2020 2020-04-09T23:29:19+03:00

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Погода на пятницу 10 апреля в Санкт-Петербурге сменит солнце на облака. Синоптики обещают в городе «сюрпризы» вроде мокрого снега. Тем не менее, весеннее тепло из Северной столицы никуда не уйдет.

- 10 апреля местами ожидаются небольшие осадки. Они выпадут преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от 0 до +2 градусов по Цельсию, а днем – от +4 до +6 градусов. Атмосферное давление при этом будет слабо повышаться, - передает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Похожая погода сохранится и в выходные. Разве что днем в воскресенье в Петербург ненадолго заглянет солнце. Может быть, из-за этого горожане все же останутся дома на время режима самоизоляции, поскольку в жаркие солнечные дни этой недели на улице было полной людей, несмотря на рекомендации властей потерпеть.

ИСТОЧНИК KP.RU