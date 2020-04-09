Александр Беглов о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «Не хочу драматизировать, но ситуация сложная»

9 Апр 2020 2020-04-09T01:52:36+03:00

Губернатор Александр Беглов, говоря о коронавирусе в Санкт-Петербурге, попросил горожан потерпеть и сидеть дома весь апрель. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Губернатор Александр Беглов, говоря о коронавирусе в Санкт-Петербурге, призвал горожан остаться дома на весь апрель

Изменить размер текста: A A

Вечером 8 апреля губернатор Александр Беглов опубликовал новое видеообращение, высказавшись о коронавирусе в Санкт-Петербурге. Похоже, глава города заметил, что индекс самоизоляции петербуржцев скатился до критической отметки. Из-за теплой погоды в нерабочий месяц люди ринулись гулять.

- Депутаты приняли закон о штрафах за нарушение карантина. Надеюсь, это тоже поможет людям позаботиться о себе. Обращаюсь к каждому! Потерпите. Проведите предстоящие недели дома. Цена – здоровье и жизнь наших близких, детей и родителей. Вместе мы справимся! – выступил с просьбой губернатор на своей официальной странице во «Вконтакте».

Губернатор напомнил, что продление нерабочих дней до 30 апреля – это не отпуск, не каникулы, не выходные.

- Эти дни позволят нам выиграть время, мобилизовать ресурсы. Сейчас наступает самый ответственный период. Не хочу драматизировать, но ситуация сложная. Заболеваемость растет. Выздоровление идет очень медленно, - сообщил Беглов.

Обращение Александра Беглова к жителям Санкт-Петербурга с просьбой остаться дома на апрель .Видео: vk.com/a_beglov

ИСТОЧНИК KP.RU