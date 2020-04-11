МЧС вышло в рейды по садоводствам и паркам Петербурга

11 Апр 2020 2020-04-11T21:08:00+03:00

МЧС вышло в рейд с призывом не жечь траву. Фото: ГУ МЧС по СПб

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Петербургские спасатели вышли в профилактические рейды по садоводствам и паркам города на Неве. Причиной для этого стал не коронавирус, который сейчас тема номер один, а сезонные поджоги травы. Из-за них сотрудникам МЧС каждую весну приходится работать сверх меры.

- С наступлением весны ежегодно растет количество случаев сельскохозяйственных палов и умышленного выжигания сухой растительности. Для большинства населения это является привычным делом. А, между тем, это несет угрозы здоровью людей и сохранению живой природы, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

И если в садах, скверах и даже на кладбищах большой пожар менее вероятен, то в пригороде огонь легко уничтожает дома в садоводствах и дачи.

Спасатели убедительно просят не жечь траву и сразу звонить 01 или 112, если пожар уже разгорелся.

А «Комсомольская правда» напоминает жителям Санкт-Петербурга, что посещение лесов, лесополос в городской черте, а также скверов, парков и садов запрещено до 30 апреля. Также, по причине коронавируса, закрыт вход на кладбища, кроме случаев похорон.

Берегите себя, оставайтесь дома.

ИСТОЧНИК KP.RU