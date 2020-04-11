МЧС вышло в рейды по садоводствам и паркам Петербурга
Петербургские спасатели вышли в профилактические рейды по садоводствам и паркам города на Неве. Причиной для этого стал не коронавирус, который сейчас тема номер один, а сезонные поджоги травы. Из-за них сотрудникам МЧС каждую весну приходится работать сверх меры.
- С наступлением весны ежегодно растет количество случаев сельскохозяйственных палов и умышленного выжигания сухой растительности. Для большинства населения это является привычным делом. А, между тем, это несет угрозы здоровью людей и сохранению живой природы, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.
И если в садах, скверах и даже на кладбищах большой пожар менее вероятен, то в пригороде огонь легко уничтожает дома в садоводствах и дачи.
Спасатели убедительно просят не жечь траву и сразу звонить 01 или 112, если пожар уже разгорелся.
А «Комсомольская правда» напоминает жителям Санкт-Петербурга, что посещение лесов, лесополос в городской черте, а также скверов, парков и садов запрещено до 30 апреля. Также, по причине коронавируса, закрыт вход на кладбища, кроме случаев похорон.
Берегите себя, оставайтесь дома.
ИСТОЧНИК KP.RU