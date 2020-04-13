2020-04-13T21:11:21+03:00
Общество

Каршеринг запретили в Санкт-Петербурге по 30 апреля

Это очередная мера властей по борьбе с распространением коронавируса
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге запретили каршеринг до конца апреля.В Петербурге запретили каршеринг до конца апреля.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С 13 апреля в Санкт-Петербурге запретили пользоваться услугами каршеринга вплоть до конца текущего месяца, когда еще действуют ограничения на время режима самоизоляции. Это еще одна мера Смольного по борьбе с распространением коронавируса. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте городской администрации с подписью губернатора Александра Беглова.

Официальный документ изменения в постановление опубликован на сайте Смольного. Фото: gov.spb.ru

Официальный документ изменения в постановление опубликован на сайте Смольного. Фото: gov.spb.ru

- Запретить (временно приостановить) на территории Санкт-Петербурга по 30.04.2020 оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга). Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Елина Е.И, - гласит документ, вносящий изменения в раннее постановление «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Любопытно, что такой же запрет приняли в Москве. Из-за этого владельцы бизнеса каршеринга стали массово перебрасывать часть своих машин из столицы в Санкт-Петербург. Однако предприниматели, судя по всему, потерпели фиаско.

ИСТОЧНИК KP.RU

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