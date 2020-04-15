Стало известно, где именно в Ленобласти выявлены новые случаи коронавируса
Региональное управление Роспотребнадзора по Ленинградской обалсти привело новые данные по географии распространения коронавируса. Всего за сутки число заболевших увеличилось на 108 человек, большая часть из которых – в общежитии для мигрантов в Новосергиевке Всеволожского района.
- В списке населенных пунктов с подтвержденными случаями коронавирусной инфекции: поселок Новосергиевка, Кудрово, поселок имени Морозова, деревня Старая, поселок Борисова Грива (садоводство «ЩИТ»), деревня Старая Пустошь (все - Всеволожский район); город Выборг, поселок Перово, пгт. Первомайское, Ольшаники (Выборгский район); Гатчина, поселок Сиверский (Гатчинский район); дом отдыха «Волковицы» в Ломоносовском районе, а также Тосно и Пикалево, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
По состоянию на утро 15 апреля общее число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Ленинградской области достигло 298 человек. Пятеро из них вылечены, смертельных случаев нет.
Напомним, что в месте массового заражения у хостела для мигрантов в Новосергиевке уже развернут мобильный госпиталь, в котором постоянно будут дежурить врачи Всеволожской райбольницы, а также спасатели.
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А всего в закрытом на карантин общежитии в Новосергиевке живут 472 человека (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU