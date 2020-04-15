2020-04-15T13:49:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, где именно в Ленобласти выявлены новые случаи коронавируса

Всего за сутки число больных увеличилось на 108 человек
Петр КИБЕР
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За сутки в Ленобласти заболели коронавирусом 108 человек.За сутки в Ленобласти заболели коронавирусом 108 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Региональное управление Роспотребнадзора по Ленинградской обалсти привело новые данные по географии распространения коронавируса. Всего за сутки число заболевших увеличилось на 108 человек, большая часть из которых – в общежитии для мигрантов в Новосергиевке Всеволожского района.

- В списке населенных пунктов с подтвержденными случаями коронавирусной инфекции: поселок Новосергиевка, Кудрово, поселок имени Морозова, деревня Старая, поселок Борисова Грива (садоводство «ЩИТ»), деревня Старая Пустошь (все - Всеволожский район); город Выборг, поселок Перово, пгт. Первомайское, Ольшаники (Выборгский район); Гатчина, поселок Сиверский (Гатчинский район); дом отдыха «Волковицы» в Ломоносовском районе, а также Тосно и Пикалево, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

По состоянию на утро 15 апреля общее число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Ленинградской области достигло 298 человек. Пятеро из них вылечены, смертельных случаев нет.

Напомним, что в месте массового заражения у хостела для мигрантов в Новосергиевке уже развернут мобильный госпиталь, в котором постоянно будут дежурить врачи Всеволожской райбольницы, а также спасатели.

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А всего в закрытом на карантин общежитии в Новосергиевке живут 472 человека (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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