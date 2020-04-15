2020-04-15T12:36:47+03:00
Коронавирус Covid-19

123 мигранта с коронавирусом найдены в хостеле под Санкт-Петербургом

А всего в закрытом на карантин общежитии в Новосергиевке живут 472 человека [видео]
Петр КИБЕР
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У хостела в Новосергиевке развернули мобильный госпиталь. Фото: пресс-служба администрации ЛОУ хостела в Новосергиевке развернули мобильный госпиталь. Фото: пресс-служба администрации ЛО
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Очаг массового заражения коронавирусом появился под Санкт-Петербургом, в поселке Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области. В нелегальном хостеле, где живут почти 500 человек, выявлено уже 123 случая коронавирусной инфекции.

- Роспотребнадзор сообщает о 108 новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом, в том числе 88 - в хостеле для мигрантов во Всеволожском районе, - сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Напомним, что сам хостел был найден в ходе совместного рейда Роспотребнадзора, полиции и Следкома 11 апреля. Поначалу сообщалось о 154 постояльцах, 14 из которых имели признаки ОРВИ и жили отдельно. Позднее стало ясно, что в общежитии находятся 472 мигранта.

Всего в общежитии живут 472 мигранта. Фото: пресс-служба администрации ЛО

Всего в общежитии живут 472 мигранта. Фото: пресс-служба администрации ЛО

Первые же тесты показали 10 случаев коронавируса. На следующий день число положительных тестов увеличилось до 35, а 14 апреля произошел резкий скачок – сразу 88 новых больных. Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в хостеле по состоянию на утро 15 апреля составляет 123 человека.

Чтобы не перевозить такое число больных, прямо у стен хостела был развернут мобильный госпиталь из трех надувных блоков. В нем будут содержать всех заболевших. Здесь же работают врачи Всеволожской райбольницы. Остальные 349 человека пока остаются на карантине в самом общежитии.

Если распространение инфекции не удастся остановить, то хостел станет самым большим точечным очагом коронавируса в России.

По факту массового заражения управления Следственного комитета по Ленинградской области уже завело уголовное дело.

Отметим, что по состоянию на 15 апреля в регионе зафиксировано 298 заболевших коронавирусом.

У хостела с зараженными мигрантами в Ленобласти развернули надувной госпиталь.Видео: Пресс-служба правительства Ленобласти

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ИСТОЧНИК KP.RU

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