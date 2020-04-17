2020-04-17T00:31:15+03:00
Общество

Приставы заинтересовались долгом Михаила Боярского по штрафу за неправильную парковку в Петербурге

Известный актер не может заплатить 3 тысячи рублей еще с 16 января 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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У Михаила Боярского набежал долг за неоплаченный штраф по неправильной парковке.У Михаила Боярского набежал долг за неоплаченный штраф по неправильной парковке.Фото: Александр ГЛУЗ
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Приставы заинтересовались неоплаченным штрафом Михаила Боярского, полученным за неправильную парковку в центре Петербурга. Напомним, легендарный артист временами грешит тем, что заезжает на своем «Мерседесе» на тротуар или останавливается в неположенном месте. Похоже, про один из штрафов, который ему выписали еще 16 января 2020 года, Михаил Сергеевич совсем забыл. Теперь информация о долге появилась в банке данных исполнительных производств на сайте УФССП.

- Сумма непогашенной задолженности составляет 3000 тысячи рублей. Исполнительное производство возбуждено от 03.04.2020, - говорится в банке данных.

Теперь отдел судебных приставов по Центральному району Петербурга должен заняться звездным должником.

Напомним, что в конце марта Михаил Боярский самоизолировался с женой на даче, чтобы не заразиться коронавирусом. Сын Сергей привез родителям продуктов. Однако 11 апреля актер все же выехал в Москву, чтобы принять участие в концерте в Большом театре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Приставы заинтересовались долгом Михаила Боярского по штрафу за неправильную парковку в Петербурге
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