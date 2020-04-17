Роддом № 16 открылся после карантина в Санкт-Петербурге

17 Апр 2020 2020-04-17T10:25:41+03:00

Ранее он был закрыт из-за беременной пациентки с коронавирусом

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Спустя две недели карантина в Санкт-Петербурге приступает к работе родильный дом № 16 в Купчино. Об этом в пятницу, 17 апреля 2020 года, сообщили в комитете здравоохранения. Ранее роддом был закрыт из-за беременной пациентки, у которой выявили коронавирус.

- После карантина открывается роддом № 16. Вчера была проведена дезинфекция, сегодня возобновляется прием пациенток, - рассказали в комитете.

Роддом открывается очень кстати. Сейчас он возьмет на себя нагрузку после того, как вчера, 16 апреля, был приостановлен прием пациентов в роддоме № 17. В Роддоме №17 проводится тестирование пациентов и сотрудников.

- Родильный дом №17 на данный момент закрыт для приема рожениц на неопределенный срок. Выписка осуществляется в штатном режиме, - рассказали в медучреждении.

Напомним, петербурженок, которые находятся на последних сроках беременности, обязали еженедельно сдавать тест на коронавирус. Сейчас в городе закрыт на карантин еще один роддом №10 в Красносельском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU