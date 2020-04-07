2020-04-07T15:32:16+03:00
Общество

Массовое заражение коронавирусом произошло в Покровской больнице Санкт-Петербурга

Шесть инфицированных коронавирусом выявлены в Покровской больнице Санкт-Петербурга за последние пять дней
Сергей ВОЛЧКОВ
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Три отделения в больнице закрыты на карантин.Три отделения в больнице закрыты на карантин.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Покровской больнице на Васильевском острове в Санкт-Петербурге выявили шесть случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 7 апреля, «Комсомолке» рассказали в пресс-службе Смольного.

- Шесть инфицированных были выявлены за пять дней — со 2 апреля, когда больница была перепрофилирована под прием пациентов с пневмонией — по 7 апреля, - уточнили в ведомстве. - Сейчас три отделения больницы закрыты на карантин. Перемещение сотрудников и пациентов за пределы отделений ограничено. За ними установлено медицинское наблюдение.

Напомним: ранее мы писали о том, что в Покровской больнице не хватает средств индивидуальной защиты, а медики спасаются от инфекции при помощи масок для подводного плавания и комбинезонов маляров. Однако, по словам городского комитета по здравоохранению, эту проблему удалось решить: в ближайшее время в больницу направят 1 000 защитных костюмов от министерства промышленности и торговли России.

Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 7 апреля 2020 года составило 69 человек. Всего в Северной столице с начала эпидемии новой инфекцией заразились 295 человек. Трое из них скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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