16 человек заболели корью в Тосненской больнице Ленинградской области на 21 апреля 2020 года

21 Апр 2020 2020-04-21T15:22:42+03:00

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В Тосненской районной больнице Ленинградской области произошла вспышка кори. По данным Роспотребнадзора на вторник, 21 апреля 2020 года, зафиксировано уже 16 случаев заражения. Ранее сообщалось о 13 заболевших. Отмечается, что источником заражения стали непривитые жители района.

- По данным на 21 апреля, общее количество заболевших 16 человек, из них 10 детей и 6 взрослых. Госпитализировано в стационар 13 заболевших. В помещении больницы введен карантин по кори. Других пациентов в настоящее время в больнице нет, - рассказали в администрации Ленинградской области.

Все имевшие контакт с больными, а также не болевшие корью ранее, без ограничения по возрасту прививаются в первые 72 часа с момента выявления больного. За всеми контактными лицами установлено медицинское наблюдение в течение 21 дня.

Напомним, что с начала года по 17 апреля в Санкт-Петербурге 38 человек заболели корью. В 26 случаях это дети до 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU