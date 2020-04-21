2020-04-21T15:38:49+03:00
Общество

Губернатор Санкт-Петербурга: Мы готовы к введению электронных пропусков

Однако необходимость этой меры покажет ситуация с заболеваемостью коронавирусом
Петр КИБЕР
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Власти Петербурга готовы ввести пропускной режим.Власти Петербурга готовы ввести пропускной режим.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Власти Санкт-Петербурга готовы ввести пропуска для передвижения по городу. Об этом на заседании правительства заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Однако введение жестких мер будет зависеть от общей эпидемической ситуации.

- Мы прорабатываем несколько сценариев. Если будем соблюдать режим самоизоляции, то сможем пройти пик с минимальными потерями. Мы готовы к разному развитию событий, вплоть до введения электронных пропусков, - подчеркнул градоначальник.

Пока, по мнению Александра Беглова, в Петербурге реализуется «средний» уровень антикоронавирусных мер и они себя оправдывают. Резкого роста заболевших не отмечается, но и подготовка к худшему варианту тоже идет. В частности, под временный госпиталь для инфицированных переоборудован выставочный комплекс «Ленэкспо».

При этом отделять город от области пропускным режимом врасти Петербурга не намерены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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