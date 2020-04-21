Больше 750 тысяч продуктовых наборов выдали школьникам и детсадовцам Петербурга

21 Апр 2020 2020-04-21T20:22:42+03:00

В Петербурге раздали больше 750 тысяч продуктовых наборов. Фото: Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге

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В Санкт-Петербурге раздали уже больше 750 тысяч продуктовых наборов для школьников и детсадовцев льготных категорий. Напомним, первые коробки с сухпайками начали выдавать с 6 апреля. Вариантов набора всего три: малый для тех, кому положен только завтрак, средний – для инвалидов и имеющих хронические заболевания, а также большой – для детей из многодетных и малообеспеченных семей.

- В период с 6 по 21 апреля в Петербурге продуктовые наборы получили почти 87% школьников (478181 штук пайков), 50% ребят из 1128 детских садов (270025 штук пайков), а также почти 98% детей из образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием учащихся (4115 штук пайков), - информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге.

Напомним, состав продовольственных наборов самый разнообразный. Об этом «Комсомолка» писала отдельно, публикуя многочисленные фотографии сухпайков из соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU