Суды назвали ТОП районов Петербурга по нарушениям режима самоизоляции

22 Апр 2020 2020-04-22T13:23:46+03:00

Только за два дня в суды поступило больше 200 материалов по нарушению самоизоляции. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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С начала действия ограничительных мер, введенных для нераспространения коронавируса, петербургские суды получили больше 500 материалов о нарушениях режима карантина. Речь шла и о простых горожанах, решивших погулять, где нельзя, а также о предпринимателях, не ставших закрывать бизнес. А теперь Объединенная пресс-служба судов составила своеобразный рейтинг районов Петербурга, где за последние дни составлено больше всего протоколов.

- Топ-5 по поступившим: Приморский районный суд - 55 протоколов, Василеостровский - 42 протокола, Фрунзенский - 37 протоколов, Выборгский - 36 протоколов, Колпинский - 25 протоколов, - сообщает пресс-служба городских судов.

Всего за два дня с 20 по 22 апреля в суды поступило 18 материалов по статье ч.2 ст.6.3 КоАП РФ – Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, по которой горожанам грозит от 15 до 40 тысяч рублей штрафа. Речь идет от тех, кто должен сидеть на карантине по контакту с возможными переносчиками коронавируса. А также о предпринимателях, которых могут наказать жестче.

Еще 189 материалов пришло по статье ст.20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», по которой могут оштрафовать от 1 до 30 тысяч за прогулку на детский площадке, например.

ИСТОЧНИК KP.RU