Смольный одобрил план развития петербургского железнодорожного узла

22 Апр 2020 2020-04-22T18:41:50+03:00

Концепция предусматривает запуск «городской электрички» и ж/д ветки до Пулково

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил письмо главе РЖД Олегу Белозерову, в котором одобрил концепцию развития петербургского железнодорожного узла. Согласно планам, в Северной столице должна появиться «городская электричка», а также ж/д ветка до аэропорта Пулково.

- Концепция предусматривает развитие пригородных и внутригородских перевозок пассажиров по железной дороге. На первом этапе ее реализации планируется вывод из города транзитного грузового движения за счет строительства Северо-восточного и Юго-западного железнодорожных обходов, - сообщает пресс-служба Смольного.

Также на первом этапе предусмотрен запуск поездов до Выборга, Всеволожска, Красного Села, Колпино и Тосно, Павловска, Гатчины, Белоострова и Ораниенбаума с уменьшенным интервалом.

А также движение электричек по маршруту Санкт-Петербург-Финляндский - Левашово - Сертолово.

На втором этапе состоится запуск «городских электричек» по полукольцам Белоостров – Ораниенбаум и Гатчина – Токсово, которые пройдут через Петербург. Это позволит добираться из южных пригородов и районов в северные без пересадок.

ИСТОЧНИК KP.RU