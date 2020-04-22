Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге 22 апреля 2020 года: горожане побили антирекорд

22 Апр 2020 2020-04-22T20:25:52+03:00

Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге 22 апреля 2020 года показал, что на улице очень много горожан. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на день 22 апреля 2020 года оказался, мягко говоря, плохим. Еще больше горожан устремились на улицы, чем раньше, что привело к новому антирекорду.

- 22 апреля с 12:00 по 15:00 показатель самоизоляции в городе держался на низкой отметке в 2,3 балла из возможных 5. Это значит, что на улице очень много людей. Самыми «дисциплинированным» уровень самоизоляции был ночью с 03:00 по 04:00, поднявшись до 4,9 балла. Сейчас, на 19:00, индекс составляет 3,4 балла, - гласит статистика «Яндекса».

Москвичи, к слову, в неофициальном соперничестве пока что обходят петербуржцев. В столице гораздо больше людей, сидящих дома. Вероятно, это связано с введением цифровых пропусков для передвижения по городу. Напомним, что в Петербурге прорабатывают несколько сценариев борьбы с пандемией. Губернатор Александр Беглов заявил, что в случае необходимости пропуска введут. Это советует сделать всем регионам и мэр Москвы Сергей Собянин.

ИСТОЧНИК KP.RU