Цифровые пропуска в Санкт-Петербурге в период самоизоляции: введут ли в городе по примеру Москвы

В Москве, как известно, действуют самые строгие в стране правила карантина. Столичные жители не могут просто так выйти на улицу, пойти в магазин или поехать на работу. Для этого нужен спецпропуск. Как сообщает сайт kp.ru, мэр столицы Сергей Собянин уже предложил ввести подобную практику по всей России.

- Считаю, что ее (систему цифровых пропусков) можно распространить не только на близлежащие регионы, но и другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и т. д., - сказал градоначальник в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией.

Отсюда возник вопрос: введут ли цифровые пропуска в Санкт-Петербурге в период самоизоляции по примеру Москвы.

- Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на близлежащие регионы. Я считаю, что ее можно не только на близлежащие, но и на другие регионы с целью контроля движения на транспорте, чтобы мы видели, кто перемещается и так далее, - заявил столичный градоначальник. – Эти меры важны для сдерживания (корнавируса – прим.ред.) и самоизоляции.

Таким образом, Сергей Собянин стремится контролировать поток приезжих, которые могут быть заражены коронавирусом. И то же самое советует делать властям других регионов, куда могли поехать заболевшие москвичи. Учитывая, что самый большой поток раньше был именно между двух столиц, резонно предположить, что вслед за Москвой и Санкт-Петербург может ввести цифровые пропуска. Тем более, что в Смольном уже заявили о готовности сделать такой шаг, если потребуется.

- Мы прорабатываем несколько сценариев. Мы готовы к разному развитию событий, вплоть до введения электронных пропусков, - подчеркнул губернатор города на Неве Александр Беглов.

Пока власти останавливает меньшее по сравнению с Москвой число зараженных коронавирусом, однако все зависит от развития ситуации. Если горожане будут сидеть по домам, соблюдая карантин, то жесткие меры не понадобятся.

- Если будем соблюдать режим самоизоляции, то сможем пройти пик с минимальными потерями, - заявил губернатор Санкт-Петербурга, намекая на то, что горожане своим поведением сами влияют на появление пропусков.

Депутаты петербургского ЗакСа уже пообещали, что о введении пропускной системы горожан предупредят за несколько дней. Но пока этого не произошло.

- Мы получили ответ от представителя губернатора, что решение по поводу введения пропускного режима пока не принято, - подчеркнул депутат Денис Четырбок. – Однако уже прорабатываются все возможные варианты на случай ситуации повышенной готовности и режима ЧС. Чтобы вся эта система заработала, объявить о ней нужно заранее. Пока подобной информации не поступало. Вопрос прорабатывается.

А тем временем в интернете уже активизировались мошенники, предлагающие купить пока несуществующие пропуска для проезда по городу.

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