Александр Беглов обратился к Валентине Матвиенко с просьбой поддержать Петербург деньгами
Губернатор Петербурга Александр Беглов связался по телефону с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко для того, чтобы обсудить эпидемиологическую ситуацию в городе в разгар пандемии коронавируса. Градоначальник напомнил, что сейчас на карантине находятся 2974 человека, из которых 63 лежат в обсерваторе. Всего в Петербурге с начала распространения инфекции диагноз COVID-19 подтвердили у 2458 человек.
Ранее Беглов уже попросил федеральный центр о финансовой помощи для лечения больных коронавирусом. Эту проблему он затронул и в разговоре с Матвиенко.
- Александр Беглов обратился с просьбой поддержать Петербург и выделить деньги на поставку средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования. Все это необходимо для перепрофилирования городских и федеральных медицинских учреждений, а также для госпиталя, развертываемого в «Ленэкспо», - рассказали в Смольном.
Также губернатор отчитался о том, что 45 тысяч из 220 тысяч школьников из начальных классов уже обеспечены бесплатным питанием, поскольку они льготники. Остальные же получают питание с оплатой 70% за счет городского бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU
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