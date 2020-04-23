Александр Беглов обратился к Валентине Матвиенко с просьбой поддержать Петербург деньгами

23 Апр 2020 2020-04-23T19:14:48+03:00

Беглов попросил у Матвиенко федеральных средств на помощь Петербургу в борьбе с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам губернатора, федеральные средства могли бы пойти на поставку средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования

Изменить размер текста: A A

Губернатор Петербурга Александр Беглов связался по телефону с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко для того, чтобы обсудить эпидемиологическую ситуацию в городе в разгар пандемии коронавируса. Градоначальник напомнил, что сейчас на карантине находятся 2974 человека, из которых 63 лежат в обсерваторе. Всего в Петербурге с начала распространения инфекции диагноз COVID-19 подтвердили у 2458 человек.

Ранее Беглов уже попросил федеральный центр о финансовой помощи для лечения больных коронавирусом. Эту проблему он затронул и в разговоре с Матвиенко.

- Александр Беглов обратился с просьбой поддержать Петербург и выделить деньги на поставку средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования. Все это необходимо для перепрофилирования городских и федеральных медицинских учреждений, а также для госпиталя, развертываемого в «Ленэкспо», - рассказали в Смольном.

Также губернатор отчитался о том, что 45 тысяч из 220 тысяч школьников из начальных классов уже обеспечены бесплатным питанием, поскольку они льготники. Остальные же получают питание с оплатой 70% за счет городского бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU