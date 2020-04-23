Статистика по ситуации с коронавирусом в России обновилась. Так, за сутки инфекция подтвердилась у 4774 человек, выздоровели 471, летальных случаев зарегистрировано 42. Также подтверждены новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 23 апреля 2020 года. Еще 191 человек заболели.

- На утро 23 апреля стало известно о еще 191 заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге. Всего с начала пандемии в городе насчитывается 2458 зараженных, - рассказали в комитете здравоохранения.

Еще 39 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Ленинградской области. С начала пандемии насчитывается уже 576 человек, кто подхватил вирус.

Напомним, что накануне в комздраве подтвердили первый случай смерти молодого пациента от COVID-19. Мужчине было 33 года, и он не страдал хроническими заболеваниями. Также было подтверждено еще две смерти. Все пациенты были моложе группы риска, которая начинается от 65 лет.

Петербургским ученым удалось определить четыре самых частых симптома заражения коронавирусом. Как раз все они были у петербурженки и ее 82-летней матери, которые перебороли опасную инфекцию и рассказали о своем выздоровлении.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: