2020-04-23T23:48:14+03:00
Общество

Еще 5,5 тысяч коек для лечения коронавируса развернут в Петербурге

Новые места появятся сразу в 14 медицинских учреждениях
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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До 28 апреля в Петербурге развернут еще почти 5,5 тысяч коек для лечения больных коронавирусом в средней и тяжелой степени.До 28 апреля в Петербурге развернут еще почти 5,5 тысяч коек для лечения больных коронавирусом в средней и тяжелой степени.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Петербург намного увеличил резервный «коечный» фонд для пациентов с коронавирусом. До 28 апреля в городе развернут еще 5483 оборудованных мест для больных со средней и тяжелой степенью инфекции. Под эти цели подстроят сразу 14 медицинских учреждений. Есть и так называемый план Б.

- В случае развития негативного сценария в дополнение к указанным койкам разворачивают также инфекционные отделения для временного размещения пациентов с легким течением заболевания, которые не имеют возможности лечиться дома, на 1950 коек. Это места в «Ленэкспо», пансионате «Заря» и в Горбольнице №20, - отметил губернатор Александр Беглов в разговоре полпредом президента РФ в СЗФО.

Сейчас власти Петербурга уже зарезервировали почти 2 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты. Однако город все еще испытывает дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких и просит помощи у федерального центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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