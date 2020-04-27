Школьникам Ленобласти придется вернуть компьютеры и планшеты, полученные на время удаленного обучения
Все компьютеры и планшеты, которые школьникам из малообеспеченных семей Ленинградской области передали спонсоры и меценаты, увы, придется вернуть назад. Но не дарителям, а в школы, где числятся ученики. Причина в том, что подарки «висят» на балансе учебных заведений, куда они поступали через комитет по образованию.
- После окончания дистанционного обучения все нужно будет сдать обратно, так как это школьное имущество. Впоследствии школы распоряжаются им по своему усмотрению: могут выдать на уроках, например, - сообщили «Мойке 78» в пресс-службе правительства Ленинградской области.
Другими словами, планшеты в многодетных и малоимущих семьях не останутся. Поиграли дети, и хватит.
Напомним, что изначально требовалось собрать около 3,5 тысяч устройств, чтобы все школьники могли учиться онлайн. За период с 6 апреля, когда началось дистанционное обучение до 22 числа силами спонсоров было собрано 2300 планшетов и компьютеров.
Пока удаленку в школах Ленобласти отменять не планируют.
ИСТОЧНИК KP.RU