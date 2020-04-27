Школьникам Ленобласти придется вернуть компьютеры и планшеты, полученные на время удаленного обучения

27 Апр 2020 2020-04-27T15:16:01+03:00

Увы, но гаджеты детям не подарят, так как они числятся на балансе школ

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Все компьютеры и планшеты, которые школьникам из малообеспеченных семей Ленинградской области передали спонсоры и меценаты, увы, придется вернуть назад. Но не дарителям, а в школы, где числятся ученики. Причина в том, что подарки «висят» на балансе учебных заведений, куда они поступали через комитет по образованию.

- После окончания дистанционного обучения все нужно будет сдать обратно, так как это школьное имущество. Впоследствии школы распоряжаются им по своему усмотрению: могут выдать на уроках, например, - сообщили «Мойке 78» в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Другими словами, планшеты в многодетных и малоимущих семьях не останутся. Поиграли дети, и хватит.

Напомним, что изначально требовалось собрать около 3,5 тысяч устройств, чтобы все школьники могли учиться онлайн. За период с 6 апреля, когда началось дистанционное обучение до 22 числа силами спонсоров было собрано 2300 планшетов и компьютеров.

Пока удаленку в школах Ленобласти отменять не планируют.

ИСТОЧНИК KP.RU