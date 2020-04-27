2020-04-27T20:07:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Александр Беглов о смертях медиков от коронавируса в Санкт-Петербурге: «Утрата любого из них – двойная потеря»

Губернатор признал, что врачи, лечащие больных с COVID-19, работают в очень сложных условиях
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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27 апреля Александр Беглов выступил с обращением к горожанам, в том числе по поводу смертей медиков от коронавируса. Фото: Смольный27 апреля Александр Беглов выступил с обращением к горожанам, в том числе по поводу смертей медиков от коронавируса. Фото: Смольный
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал смерти среди медработников, которые лечат пациентов с коронавирусом. По словам градоначальника, они мужественно выполняют свой долг, хоть и работают в крайне тяжелых условиях.

- Они принимают на себя основной удар пандемии. Но, к огромному сожалению, несут потери. В Петербурге от последствий коронавируса умерли уже 23 человека. Но утрата любого медика – врача, медицинской сестры, санитарки – это двойная потеря. Не только для семьи. Это удар по всей системе здравоохранения и по каждому из нас, - отмечает Александр Беглов в своем новом обращении к горожанам 27 апреля.

Губернатор выразил глубокие соболезнования всем семьям медиков, потерявшим своих близких в эти дни, и подчеркнул, что их поддержат материально. Для этого выделят деньги на организацию похорон и для единовременной выплаты в размере миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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