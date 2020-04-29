Масочный режим в Санкт-Петербурге: могут ли ввести в период коронавируса?

29 Апр 2020 2020-04-29T19:39:22+03:00

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Появилась информация, что масочный режим в Санкт-Петербурге собираются ввести уже с 30 апреля во всех общественных местах. Однако отметим, что официально постановление властей еще не публиковали на сайте городской администрации.

- Сегодня (29 апреля – Прим. ред.) совсем недавно было подписано постановление №121 губернатором Александром Бегловым. Теперь петербуржцы уже должны с 30 апреля использовать средства индивидуальной защиты, то есть маски, во всех общественных местах, - сообщили в эфире телеканала «Санкт-Петербург» в вечерней программе «Петербург против коронавируса», ссылаясь на свои источники в Смольном.

Напомним, ежедневный выпуск защитных масок в Северной столице вырос до 200 тысяч штук. К середине апреля в наличии города был запас почти из 2,3 млн средств индивидуальной защиты. Но отметим, что горожане до сих пор не всегда могут найти медицинские маски в аптеках.

ИСТОЧНИК KP.RU