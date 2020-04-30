2020-04-30T15:11:58+03:00
Звезды

Эрмитаж стал самым посещаемым музеем страны

По данным за прошлый год, он обошел Третьяковскую галерею и музеи Московского Кремля
Алина ЧЕМЕРИС
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В прошлом году коллекциями Эрмитажа смогли полюбоваться порядка 5 миллионов человекВ прошлом году коллекциями Эрмитажа смогли полюбоваться порядка 5 миллионов человекФото: Артем КИЛЬКИН
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Поностальгировать о времени, когда российские музеи в своих залах активно принимали туристов, предложила газета об искусстве и культуре The Art Newspaper Russia. Издание составило рейтинг самых посещаемых музеев страны, на первой строчке которого оказался Государственный Эрмитаж. В прошлом году его коллекциями смогли полюбоваться порядка 5 миллионов человек.

Вслед за Эрмитажем в рейтинге расположились Третьяковская галерея и музеи Московского Кремля. Также в десятку самых посещаемых вошли Русский музей и музей Фаберже.

Напомним, на время пандемии Эрмитаж стал работать в режиме онлайн. Ежедневно музей проводит виртуальные экскурсии по своей экспозиции. С момента закрытия на карантин по Эрмитажу виртуально «прогулялись» более 20 миллионов человек.

Однако самоизоляция не могла не сказаться на доходах музея. Из-за отсутствия посетителей Эрмитаж уже потерял половину своего бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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