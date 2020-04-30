Эрмитаж стал самым посещаемым музеем страны
Поностальгировать о времени, когда российские музеи в своих залах активно принимали туристов, предложила газета об искусстве и культуре The Art Newspaper Russia. Издание составило рейтинг самых посещаемых музеев страны, на первой строчке которого оказался Государственный Эрмитаж. В прошлом году его коллекциями смогли полюбоваться порядка 5 миллионов человек.
Вслед за Эрмитажем в рейтинге расположились Третьяковская галерея и музеи Московского Кремля. Также в десятку самых посещаемых вошли Русский музей и музей Фаберже.
Напомним, на время пандемии Эрмитаж стал работать в режиме онлайн. Ежедневно музей проводит виртуальные экскурсии по своей экспозиции. С момента закрытия на карантин по Эрмитажу виртуально «прогулялись» более 20 миллионов человек.
Однако самоизоляция не могла не сказаться на доходах музея. Из-за отсутствия посетителей Эрмитаж уже потерял половину своего бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU