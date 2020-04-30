Пенсионерам объяснили, с помощью каких документов можно вернуть транспортную льготу для поездки на дачу в Ленобласть

30 Апр 2020 2020-04-30T22:52:42+03:00

Появился список документов, необходимых пенсионерам для получения транспортной льготы для поездки на дачу в Ленобласть в майские праздники. Фото: Артем КИЛЬКИН

Изменить размер текста: A A

Смольный огласил список документов, которые потребуются пенсионерам для получения транспортной льготы во время поездки на дачу в Ленобласть на майские праздники. Напомним, пожилым горожанам официально разрешили отправиться на садоводство, но только при условиях соблюдения самоизоляции на своем участке.

Итак, пенсионеры смогут воспользоваться льготным проездом в пригородных автобусах (10% от стоимости разового билета) и бесплатным проездом в пригородных поездах в одну сторону из Петербурга, если при них будет три документа.

- Это паспорт, регистрация по месту жительства в городе (в случае отсутствия отметки в паспорте), пенсионное удостоверение или справка об установлении пенсии. Гражданам без определенного места жительства нужно предоставить справку о постановке на учет, выданную «Центром учета и социального обслуживания граждан РФ без определенного места жительства», - пояснили в Смольном благодаря соответствующему постановлению комитета по транспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU