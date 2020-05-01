Врач, вернувшийся из Турции, мог заразить около 150 человек в институте травматологии имени Вредена

1 Май 2020 2020-05-01T01:18:51+03:00

Врач из института имени Вредена, вернувшийся из Турции, мог заразить около 150 человек, запертых на карантине в больнице. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Смольном пристально следят за ситуацией в институте травматологии имени Вредена, где почти 800 человек оказались заперты на карантине по коронавирусу. 14 дней с момента первого заражения уже истекли, однако в медучреждении все еще находят новых инфицированных. Стало известно, что около 150 человек из Института мог заразить их же коллега.

- Этот врач вернулся из Турции. Хочу напомнить, что законом у нас предусмотрена уголовная ответственность. Он должен был 14 дней пробыть дома на самоизоляции. И на четвертый день он выходит, проводит определенные мероприятия и в результате заносит инфекцию в больницу. А ведь за это время выписали больных, которые уехали в другие регионы страны. Они понесли дальше инфекцию, - рассказал губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».

По словам губернатора, в Петербурге заведено уже 5 уголовных дел за подобные проступки. Наказание может грозить и горе-врачу из больницы Вредена.

Напомним, ранее сотрудники медучреждения записали видеообращение, в котором просили о помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU