Петербуржца, ударившего работника метро из-за просьбы надеть маску, заключили под домашний арест

15 Май 2020 2020-05-15T23:22:16+03:00

Буйный пассажир не возражал против решения суда, в своей квартире он просидит минимум до 13 июля

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Кировский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест буйного мужчину, напавшего на работника метро, который отказался пропускать его через турникет без медицинской маски. Ранее драчуну сменили статью УК РФ «Побои» на более тяжкую – «Хулиганство». Теперь ему грозит уже до 7 лет лишения свободы.

- Следствие считает, что 14 мая 2020 года в вестибюле станции метро «Нарвская», после замечания о нарушении карантинных мероприятий и предложения надеть защитную маску, мужчина ударил кулаком по лицу контролера автоматических пропускных пунктов Санкт-Петербургского метрополитена, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Хулиган смирился с положением и против домашнего ареста не возражал. В своей квартире он просидит минимум до 13 июля 2020 года на время следствия. К слову, раньше 34-летнего горожанина судили за хранение наркотиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/779218" frameborder="0"></iframe> На "Нарвской" пассажир метро избил контролера из-за просьбы надеть маску.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU