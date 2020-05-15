2020-05-15T23:22:16+03:00
Происшествия

Петербуржца, ударившего работника метро из-за просьбы надеть маску, заключили под домашний арест

Буйный пассажир не возражал против решения суда, в своей квартире он просидит минимум до 13 июля
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Домашний двухмесячный арест достался обидчику контролера метро Санкт-Петербурга. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОДомашний двухмесячный арест достался обидчику контролера метро Санкт-Петербурга. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
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Кировский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест буйного мужчину, напавшего на работника метро, который отказался пропускать его через турникет без медицинской маски. Ранее драчуну сменили статью УК РФ «Побои» на более тяжкую – «Хулиганство». Теперь ему грозит уже до 7 лет лишения свободы.

- Следствие считает, что 14 мая 2020 года в вестибюле станции метро «Нарвская», после замечания о нарушении карантинных мероприятий и предложения надеть защитную маску, мужчина ударил кулаком по лицу контролера автоматических пропускных пунктов Санкт-Петербургского метрополитена, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Хулиган смирился с положением и против домашнего ареста не возражал. В своей квартире он просидит минимум до 13 июля 2020 года на время следствия. К слову, раньше 34-летнего горожанина судили за хранение наркотиков.

На "Нарвской" пассажир метро избил контролера из-за просьбы надеть маску.Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

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