Стало известно, какой процент заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге лечится дома

17 Май 2020 2020-05-17T19:52:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге впервые озвучили статистику по бессимптомному и легкому течению коронавируса у заболевших горожан. Ранее данные цифры озвучивали лишь в Москве, где горожан обследуют новыми тестами на коронавирус. Но специалисты смогли посчитать число госпитализированных в Северной столице. По их словам, это реальные цифры, которые необходимо анализировать, чтобы понимать эпидемиологическую обстановку.

- Больше половины инфицированных коронавирусом в Санкт-Петербурге находится дома, - рассказал "КП-Петербург" глава межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Санкт-Петербурге Евгений Шляхто. - Госпитализация им не требуется.

При этом врач отметил, что ситуация с выпиской пациентов с коронавирусом из больниц тревожит.

Евгений Шляхто также отметил, что ближайшая неделя станет определяющий для понимания выхода на плато.

ИСТОЧНИК KP.RU