2020-05-17T19:52:26+03:00
Общество

Стало известно, какой процент заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге лечится дома

Статистику течения болезни раскрыл глава межведомственной группы Евгений Шляхто
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Глава центра Алмазова рассказал о числе бессимптомного и легкого течения коронавируса Фото: Центр имени АлмазоваГлава центра Алмазова рассказал о числе бессимптомного и легкого течения коронавируса Фото: Центр имени Алмазова
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В Санкт-Петербурге впервые озвучили статистику по бессимптомному и легкому течению коронавируса у заболевших горожан. Ранее данные цифры озвучивали лишь в Москве, где горожан обследуют новыми тестами на коронавирус. Но специалисты смогли посчитать число госпитализированных в Северной столице. По их словам, это реальные цифры, которые необходимо анализировать, чтобы понимать эпидемиологическую обстановку.

- Больше половины инфицированных коронавирусом в Санкт-Петербурге находится дома, - рассказал "КП-Петербург" глава межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Санкт-Петербурге Евгений Шляхто. - Госпитализация им не требуется.

При этом врач отметил, что ситуация с выпиской пациентов с коронавирусом из больниц тревожит.

Евгений Шляхто также отметил, что ближайшая неделя станет определяющий для понимания выхода на плато.

ИСТОЧНИК KP.RU

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