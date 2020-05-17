Стало известно, какой процент заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге лечится дома
В Санкт-Петербурге впервые озвучили статистику по бессимптомному и легкому течению коронавируса у заболевших горожан. Ранее данные цифры озвучивали лишь в Москве, где горожан обследуют новыми тестами на коронавирус. Но специалисты смогли посчитать число госпитализированных в Северной столице. По их словам, это реальные цифры, которые необходимо анализировать, чтобы понимать эпидемиологическую обстановку.
- Больше половины инфицированных коронавирусом в Санкт-Петербурге находится дома, - рассказал "КП-Петербург" глава межведомственной группы по противодействию коронавирусу в Санкт-Петербурге Евгений Шляхто. - Госпитализация им не требуется.
При этом врач отметил, что ситуация с выпиской пациентов с коронавирусом из больниц тревожит.
Евгений Шляхто также отметил, что ближайшая неделя станет определяющий для понимания выхода на плато.
ИСТОЧНИК KP.RU