Круизы парома «Принцесса Анастасия» отменили до середины июня

23 Май 2020 2020-05-23T01:34:50+03:00

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Старт круизов на пароме «Принцесса Анастасия» вновь откладывается. На этот раз причина та же – ограничения по коронавирусу. Туристов огорчили минимум до середины июня. Паромная компания MOBY SPL поспешила предупредить своих клиентов через соцсети.

- Мы информируем вас об отмене рейсов с 21 марта по 14 июня 2020 года включительно в связи с продлением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в России и странах ЕС, которые временно ограничивают въезд иностранных граждан в туристических целях, - сообщают в паромной компании.

Всем пострадавшим клиентам, забронировавшим рейсы, отмененные из-за пандемии, предлагают перенести путешествие либо оформить возврат денег за билеты. Напомним, до пришествия коронавируса паром «Принцесса Анастасия» никак не мог начать круизы из-за различных технических неполадок и ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU