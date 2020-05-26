2020-05-26T15:45:14+03:00
Общество

На месте закрашенного портрета Бродского появились стихи, но потом исчезли и они

Теперь у стены напротив дома, где жил поэт, лежат живые цветы
Петр КИБЕР
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На месте портрета Бродского появились стихи... Фото: instagram.com/brodsky.onlineНа месте портрета Бродского появились стихи... Фото: instagram.com/brodsky.online
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Настоящее и истинно петербургское противостояние развернулось в самом центре Северной столицы, на улице Пестеля, где на стене дома 24 мая появился портрет Иосифа Бродского. Его разместили напротив дома 24 по Литейному проспекту, где жил поэт. Но в тот же день, день 80-летнего юбилея писателя, его портрет закрасили. Правда, уже ночью там были стихи.

- Всю ночь на месте портрета Бродского горожане писали цитаты из его стихотворении и самовыражались по поводу закрашивания фрески. По трафарету, краскои , фломастером, губнои помадои , - сообщает в Инстаграме Музей Бродского «Полторы комнаты».

«Война» между горожанами и коммунальщиками длилась больше суток, но в 9 утра стена приобрела тот же цвет, что школа рядом, к которой она относится.

Но петербуржцы не были бы петербуржцами, если бы оставили все как есть. Теперь к стене люди приносят живые цветы.

...но потом исчезли и они.Остались лишь цветы. Фото: instagram.com/brodsky.online

...но потом исчезли и они.Остались лишь цветы. Фото: instagram.com/brodsky.online

ИСТОЧНИК KP.RU

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