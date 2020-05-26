Движение по Кирочной улице, где обрушились балконы, восстановили к вечеру

26 Май 2020 2020-05-26T20:44:47+03:00

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Движение по Кирочной улице, где утром рухнули балконы, восстановили к 19:50. В частности, теперь там, как и прежде, ездит троллейбус №15, о чем поспешили оповестить в «Горэлектротрансе».

- Ранее сообщалось, что из-за обрушения балкона дома №20 на Кирочной улице для работ бригад МЧС отключено напряжение в контактной сети троллейбуса с 12:37. Троллейбус №15 практически весь день следовал до Адмиралтейского проспекта. В 19:50 движение транспорта восстановлено по регулярному маршруту, - передает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Напомним, утром и днем улицу перекрыли спецслужбы. Обрушились сразу 4 балкона со здания, которое включено в реестр городского наследия. Позже повисшие конструкции срезали, а на дороге тщательно прибрались. Пусть в результате ЧП никто и не пострадал, но прокуратура уже начала проверку инцидента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/781381" frameborder="0"></iframe> На Кирочной улице срезают обвалившиеся балконы.Движение транспорта перекрытоАртем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU