2020-05-26T20:44:47+03:00
Общество

Движение по Кирочной улице, где обрушились балконы, восстановили к вечеру

Троллейбус №15 продолжает курсировать по прежнему маршруту
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Спецслужбы, власти и сотрудники ГИБДД уехали с Кирочной улицы после окончания разбора рухнувших балконов. Фото: vk.com/dorinspbСпецслужбы, власти и сотрудники ГИБДД уехали с Кирочной улицы после окончания разбора рухнувших балконов. Фото: vk.com/dorinspb
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Движение по Кирочной улице, где утром рухнули балконы, восстановили к 19:50. В частности, теперь там, как и прежде, ездит троллейбус №15, о чем поспешили оповестить в «Горэлектротрансе».

- Ранее сообщалось, что из-за обрушения балкона дома №20 на Кирочной улице для работ бригад МЧС отключено напряжение в контактной сети троллейбуса с 12:37. Троллейбус №15 практически весь день следовал до Адмиралтейского проспекта. В 19:50 движение транспорта восстановлено по регулярному маршруту, - передает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Напомним, утром и днем улицу перекрыли спецслужбы. Обрушились сразу 4 балкона со здания, которое включено в реестр городского наследия. Позже повисшие конструкции срезали, а на дороге тщательно прибрались. Пусть в результате ЧП никто и не пострадал, но прокуратура уже начала проверку инцидента.

На Кирочной улице срезают обвалившиеся балконы.Движение транспорта перекрытоАртем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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