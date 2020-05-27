В Санкт-Петербурге могут в ближайшие дни разрешить каршеринг

27 Май 2020 2020-05-27T16:32:15+03:00

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Власти Санкт-Петербурга могут уже в ближайшие дни разрешить использование услуг каршеринга, который был запрещен с 13 апреля. Сейчас в городе простаивают сотни прокатных машин, в том числе привезенных из Москвы, где сервис «прикрыли» еще раньше.

- Решение примет губернатор, будем ожидать, что это произойдет на этой неделе, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на источник в правительстве Санкт-Петербурга.

Пока, видимо, прорабатывается модель, по которой можно будет взять авто в прокат. В Москве, где каршеринг заработал с 25 мая, арендовать машину можно не меньше, чем на пять дней. Это сделано для того, чтобы снизить число пользователей и пресечь путь возможного распространения коронавируса, так как после каждого пользователя салон дезинфицировать никто не станет, это делают лишь раз в сутки.

Из-за этих ограничений, за первые два дня в Москве использовалось лишь около 5% парка каршеринга. Как будет в Петербурге – покажет время.

ИСТОЧНИК KP.RU