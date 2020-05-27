Власти сняли ряд ограничений на захоронение петербуржцев, умерших от коронавируса

27 Май 2020 2020-05-27T19:38:51+03:00

Смольный нашел компромисс с главным санитарным врачом и объявил о послаблениях с 28 мая

Изменить размер текста: A A

Власти Санкт-Петербурга все-таки сняли ряд ограничений на захоронение горожан, умерших от коронавируса или с подозрением на него. Губернатору Александру Беглову удалось найти компромисс с главным санитарным врачом Северной столицы Натальей Башкетовой. Теперь умерших с COVID-19 можно хоронить даже в родственных могилах. Новые правила вступят в силу уже с 28 мая.

- Теперь похороны могут проходить на специально отведенных для этого участках городских кладбищ Илики и Новое Колпинское. Также разрешается захоронение в родственные могилы, на участках в пределах оград родственных могил или в семейные (родовые) захоронения других кладбищ, - сообщает пресс-служба Смольного.

При этом при захоронении умершего человека все еще будут соблюдать меры предосторожности вроде ношения средств индивидуальной защиты и социальной дистанции.

Напомним, ранее власти постановили помещать умерших горожан под герметичный купол в ходе церемоний прощания в крематории. А на кладбищах родственникам давали на прощание не больше 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU