Власти сняли ряд ограничений на захоронение петербуржцев, умерших от коронавируса
Власти Санкт-Петербурга все-таки сняли ряд ограничений на захоронение горожан, умерших от коронавируса или с подозрением на него. Губернатору Александру Беглову удалось найти компромисс с главным санитарным врачом Северной столицы Натальей Башкетовой. Теперь умерших с COVID-19 можно хоронить даже в родственных могилах. Новые правила вступят в силу уже с 28 мая.
- Теперь похороны могут проходить на специально отведенных для этого участках городских кладбищ Илики и Новое Колпинское. Также разрешается захоронение в родственные могилы, на участках в пределах оград родственных могил или в семейные (родовые) захоронения других кладбищ, - сообщает пресс-служба Смольного.
При этом при захоронении умершего человека все еще будут соблюдать меры предосторожности вроде ношения средств индивидуальной защиты и социальной дистанции.
Напомним, ранее власти постановили помещать умерших горожан под герметичный купол в ходе церемоний прощания в крематории. А на кладбищах родственникам давали на прощание не больше 10 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU
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