Чиновницу из Выборга посадили под домашний арест по делу о пожаре, в котором погибли шестеро детей
Суд отправил под домашний арест чиновницу из Выборга, в отношении которой возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после страшного пожара в доме, в котором заживо сгорела многодетная семья. Напомним, погибли шестеро детей, самому маленькому ребенку исполнился лишь 1 месяц.
Предварительно, причиной возгорания назвали поврежденную электропроводку. По версии следствия, начальница отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав знала о дефекте в доме многодетной семьи, а также была в курсе, что дети проживает в условиях антисанитарии, но ничего не предприняла для устранения нарушений.
- Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - добавляют в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.
Чиновнице грозит до 7 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU