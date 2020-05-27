Чиновницу из Выборга посадили под домашний арест по делу о пожаре, в котором погибли шестеро детей

27 Май 2020 2020-05-27T23:31:18+03:00

Чиновницу, обвиняемую в халатности после пожара в Выборге, где сгорели шестеро детей, посадили под домашний арест. Фото: ГУ МЧС по Ленобласти

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Суд отправил под домашний арест чиновницу из Выборга, в отношении которой возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после страшного пожара в доме, в котором заживо сгорела многодетная семья. Напомним, погибли шестеро детей, самому маленькому ребенку исполнился лишь 1 месяц.

Предварительно, причиной возгорания назвали поврежденную электропроводку. По версии следствия, начальница отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав знала о дефекте в доме многодетной семьи, а также была в курсе, что дети проживает в условиях антисанитарии, но ничего не предприняла для устранения нарушений.

- Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, - добавляют в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Чиновнице грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU