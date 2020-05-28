Коммунальщики Санкт-Петербурга готовятся к «дождливому» лету

28 Май 2020 2020-05-28T15:34:42+03:00

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Календарное лето в Петербурге еще не наступило, но городские коммунальщики уже начали готовиться к худшему, то есть к дождям и ливням. Опыт прошлого года показал, что в разных районах есть места, которые сильно затапливает при обильных осадках. И с этим решили бороться заранее.

- В 2019 году в Санкт-Петербурге были неоднократно зафиксированы нерасчетные ливни. Количество осадков, которое выпадало во время таких стихийных аномалий, превышало нормы по приему стоков для городской канализации в два и более раз. «Тропические» ливни выявили ряд «узких» мест в части водоотведения и создавали существенные неудобства для петербуржцев, - сообщает пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Специалисты «Водоканала» определили 17 проблемных мест, в частности перекрестки проспектов Испытателей и Коломяжского; Энгельса и пр. Испытателей; Просвещения и улицы Ушинского, а также другие адреса, где необходимо модернизировать ливневую канализацию.

На некоторых местах потопов работы уже проведены, на других они только предстоят.

Ну а главный «бассейн» Петербурга - перекресток улиц Парашютной и Репищева, где тонули автобусы, будут перестраивать в части канализации полностью. Конкурс на проведение работ пройдет в июне этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU