2020-05-29T19:06:07+03:00
Общество

Еще 13 маршруток и 4 автобуса вернутся на улицы Санкт-Петербурга

Транспорт выйдет на работу с 1 июня из-за повышенного спроса пассажиров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Дополнительный общественный транспорт выйдет на улицы Санкт-Петербурга с 1 июня.Дополнительный общественный транспорт выйдет на улицы Санкт-Петербурга с 1 июня.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Для удобства горожан с 1 июня на улицы Санкт-Петербурга выйдет еще больше общественного транспорта. В этот раз повезло пассажирам сразу 4 автобусов и 13 маршруток. Причина вывода дополнительного транспорта проста – возросший спрос после первых послаблений по коронавирусу, которые начнутся как раз с начала лета.

- С 1 июня восстановится движение «социальных» автобусов с номерами 90, 138, 195, 398, а также маршруток с номерами К-6, К-41, К-45, К-68, К-88, К-94, К-111, К-119, К-199, К-214, К-227, К-284, К-405. Вдобавок с начала лета автобусы маршрута № 84 будут заезжать в Танковый городок, расположенный между Песочным и Сертолово, - передает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Напомним, что уже с 29 мая петербуржцам можно восстановить свои льготные проездные билеты. «Комсомолка» опубликовала подробную инструкцию о том, как это сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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