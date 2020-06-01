2020-06-01T22:14:00+03:00
Общество

Прямой автобус связал станцию метро «Ладожская» и Щеглово

Автобус №426Р обещает быть крайне актуальным из-за ввода в эксплуатацию новых ЖК в поселке
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Между поселком Щеглово и станцией метро «Ладожская» появился беспересадочный маршрут. Фото: пресс-служба правительства ЛенобластиМежду поселком Щеглово и станцией метро «Ладожская» появился беспересадочный маршрут. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
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Между станцией метрополитена «Ладожская» и Щеглово появился долгожданный прямой автобус с номером 426Р. Беспересадочный маршрут стал необходим, когда в поселке ввели в эксплуатацию новые жилые комплексы. Также в Ленобласти появился и другой общественный транспорт.

- Для жителей поселка Рахья есть хорошие новости: часть рейсов маршрута №462 «Углово - станция метро «Ладожская» теперь поедет из Рахьи. Это позволит жителям поселка пользоваться льготным проездным не только на железнодорожном, но и на автомобильном транспорте, - спешат сообщить в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, с 1 июня количество общественного транспорта увеличилось и в Санкт-Петербурге из-за роста пассажиропотока. Сразу на 20 маршрутах усилилась работа трамваев и троллейбусов и на 17 – социальных и коммерческих автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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