2020-06-03T22:47:26+03:00
Происшествия

Стало известно о состоянии здоровья четырехлетней девочки, попавшей под колеса двух авто на Биржевой площади

Малышку, получившую перелом таза, перевели из реанимации в обычную палату [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Маленькую девочку, сбитую на Биржевой площади, перевели из реанимации в обычную палату. Фото: vk.com/dorinspbМаленькую девочку, сбитую на Биржевой площади, перевели из реанимации в обычную палату. Фото: vk.com/dorinspb
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Появилась информация о состоянии здоровья четырехлетней девочки, которая 29 мая попала под колеса двух машин на Биржевой площади. Напомним, малютка выбежала на оживленную дорогу, и ее сначала сбил «Хендай», а затем подтолкнула «Тойота». Медики срочно увезли ребенка в реанимацию. У девочки диагностировали перелом таза. Сейчас она чувствует себя намного лучше.

- Девочку, попавшую в ДТП на Стрелке В.О., перевели из реанимации в обычную палату. Перелом таза. Держу кулаки за ангелочка. Столько пережить в 4 годика. На дороге во время аварии она оказалась потому, что открыла дверь автомобиля и побежала к родителям, - сообщает «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на источники в ГИБДД.

Вдобавок в Сети появилась новое видео страшного ДТП, теперь уже с другого ракурса. На прежней записи могло показаться, что одна из машин переезжает девочку, но этого, слава богу, не произошло.

Новое видео страшного ДТП, в котором четырехлетнюю девочку сбили две машины на Биржевой площади в Санкт-Петербурге.Видео: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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