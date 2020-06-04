Прокуратура проверит, по делу ли оштрафовали две больницы Санкт-Петербурга за нарушение санитарных норм
Генпрокуратура РФ поручила коллегам из Северной столицы проверить обоснованность крупных штрафов, выписанных НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и Горбольнице №14 за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период развития пандемии коронавируса. Вдобавок надзорное ведомство оценит правомерность действий Роспотребнадзора и органов здравоохранения, которые нагрянули в медучреждения с "рейдами", а также факт того, что медиков не обеспечивали средствами индивидуальной защиты.
- По результатам проверок при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений, - передает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Напомним, обе больницы получили штрафы в размере 100 тысяч рублей. И если в НИИ Джанелидзе с претензиями в суде согласились и признали свои ошибки, то в Горбольнице №14 отказались признавать нарушения и сослались на низкие доходы.
ИСТОЧНИК KP.RU