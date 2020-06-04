Прокуратура проверит, по делу ли оштрафовали две больницы Санкт-Петербурга за нарушение санитарных норм

4 Июнь 2020 2020-06-04T00:16:36+03:00

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Генпрокуратура РФ поручила коллегам из Северной столицы проверить обоснованность крупных штрафов, выписанных НИИ скорой помощи имени Джанелидзе и Горбольнице №14 за нарушение санитарно-эпидемиологических норм в период развития пандемии коронавируса. Вдобавок надзорное ведомство оценит правомерность действий Роспотребнадзора и органов здравоохранения, которые нагрянули в медучреждения с "рейдами", а также факт того, что медиков не обеспечивали средствами индивидуальной защиты.

- По результатам проверок при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений, - передает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Напомним, обе больницы получили штрафы в размере 100 тысяч рублей. И если в НИИ Джанелидзе с претензиями в суде согласились и признали свои ошибки, то в Горбольнице №14 отказались признавать нарушения и сослались на низкие доходы.

ИСТОЧНИК KP.RU